Стюардеса розповіла, що робити, аби в номер не зайшов ніхто сторонній. Для цього дівчина рекомендує скористуватися звичайними вішаками.

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На відео стюардеса зняла лайфхак, який можу допомогти вберегти свій простір від небажаних гостей. Для цього потрібно зв'язати два вішаки між дверним замком та дверною ручкою. Провівши експеримент, стюардеса продемонструвала, що двері неможливо відчинити.

Окрім того, стюардеса рекомендує не користуватися табличкою "не турбувати". Окрім того, варто заклеїти вічко або хоча б прикрити його серветкою.

Як відреагували люди

Люди дуже тепло зустріли поради від стюардеси. Відео набрало понад 20 тисяч вподобайок. Дехто подякував і заявив, що невдовзі має ночувати в готелі, тому неодмінно скористається порадою. Були й ті, хто заявили, що вже самі додумалися до цього.

Раніше корисну пораду дав бортпровідник

Бортпровідник поділився лайфхаком, який допоможе заощадити гроші у готелях. Для цього людям рекомендують: як тільки вони заселилися, потрібно негайно перевірити вміст мініхолодильника. Найкраще буде навіть сфотографувати його. Це допоможе заощадити нерви та гроші при виселенні, бо вам нічого не зможуть "вписати".