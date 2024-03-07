Оптимальный вариант – приобрести приятные безделушки в местных лавках. Однако иногда туристы могут захотеть прихватить какой-то симпатичный сувенир из отеля. Эксперт Марк Джонсон поделился, что разрешено и запрещено забирать из гостиничного номера.

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Что можно и нельзя брать из гостиничного номера

Марк отметил, что путешественники могут взять из отеля шампунь, кондиционер, мыло, лосьон для тела при одном условии: если средства гигиены – в небольших упаковках. Тогда они входят в цену номера. В то же время средства гигиены – в больших бутылках, прикрепленных к стене, откреплять их не стоит. Это может вызвать большие проблемы.

Также бесплатно можно забирать из номера мелкую канцелярию. Например ручки, бумагу, открытки. Обычно они имеют на себе логотип отеля и работают как реклама. В то же время большие блокноты в кожаных переплетах желательно оставлять в отеле.

Кроме того, замечают, что для туристов часто в номере оставляют различные продукты. В частности, говорится о конфетах, шоколадки, печенье, воде. Если пара предупредит, что приехала праздновать медовый месяц, может получить в подарок бутылку игристого. Однако за вкусности и алкоголь из минибара придется заплатить.