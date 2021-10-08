В Латвії невакцинованим заборонять робити покупки в супермаркетах: країна посилює карантин

У ніч напередодні п'ятниці, 8 жовтня, Латвія оголосила про посилення коронавірусних обмежень через збільшення випадків захворювання COVID-19. Вакциновані проти коронавірусу жителі матимуть деякі переваги, зокрема у здійсненні покупок.

Це уточнив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш. У країні можуть оголосити надзвичайну ситуацію на три місяці.

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Які нові обмеження будуть діяти у Латвії

Невакцинованим жителям країни заборонять закуповуватися в супермаркетах. Скоріш за все, їм будуть доступні лише магазини з товарами першої необхідності. Крім того, у країні планують скоротити час роботи всіх магазинів. Носіння масок у місцях торгівлі буде обов'язковим для всіх.

Компаніям, які можуть забезпечити працівникам дистанційну роботу, рекомендують це зробити. Тим, хто буде ходити на роботу, потрібно мати при собі документи, які підтверджують вакцинацію або те, що людина не так давно перехворіла вірусом. В окремих випадках згодиться негативний тест на COVID-19.

Усі працівники громадського сектору повинні вакцинуватися.

Школи продовжать навчання в очному режимі. Але учням і вчителям доведеться постійно носити маски. Тестування школярів на COVID-19 буде здійснюватися раз на тиждень. Організація екскурсій та розважальних заходів – під забороною.

Очно у вишах зможуть навчатися тільки щеплені студенти й ті, які перехворіли. Обов'язкове носіння масок при цьому зберігається.

Усі ці рішення, прийняті вночі Радою з кризового Управління, ще мають бути затверджені урядом. Після цього вони наберуть законної сили. Засідання Кабінету міністрів Латвії очікується сьогодні.

Коронавірус в Латвії