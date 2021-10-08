Это уточнил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В стране могут объявить чрезвычайную ситуацию на три месяца.

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Какие новые ограничения будут действовать в Латвии

Невакцинированным жителям страны запретят закупаться в супермаркетах . Скорее всего, им будут доступны только магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, в стране планируют сократить время работы всех магазинов. Ношение масок в местах торговли будет обязательным для всех.

Компаниям, которые могут обеспечить работникам дистанционную работу , рекомендуют это сделать. Тем, кто будет ходить на работу, нужно иметь при себе документы, подтверждающие вакцинацию или то, что человек не так давно переболела вирусом. В отдельных случаях пригодится отрицательный тест на COVID-19.