Це уточнив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш. У країні можуть оголосити надзвичайну ситуацію на три місяці.

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Які нові обмеження будуть діяти у Латвії

Невакцинованим жителям країни заборонять закуповуватися в супермаркетах. Скоріш за все, їм будуть доступні лише магазини з товарами першої необхідності. Крім того, у країні планують скоротити час роботи всіх магазинів. Носіння масок у місцях торгівлі буде обов'язковим для всіх.

Компаніям, які можуть забезпечити працівникам дистанційну роботу, рекомендують це зробити. Тим, хто буде ходити на роботу, потрібно мати при собі документи, які підтверджують вакцинацію або те, що людина не так давно перехворіла вірусом. В окремих випадках згодиться негативний тест на COVID-19.