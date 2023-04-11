На пляжах Балеарських островів масово забороняють куріння

Відпочивальників вже попередили про збільшення кількості "зон, вільних від тютюнового диму" в межах регіонального плану з поліпшення здоров'я людей, з розвитку сімейного туризму і з боротьби з недопалками, залишеними на піску. Річ у тім, що серед предметів або сміття, які найчастіше зустрічаються в морському смітті, є недопалки.

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Зокрема, влітку 2023 року список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п'ять на Ібіці. Всі вони приєдналися до програми "Пляжі без диму, здорові пляжі 2023".

Мета кампанії полягає в тому, щоб створити мережу здорових пляжів, розуміючи узбережжя Балеарських островів як ігровий простір для насолоди активним відпочинком на свіжому повітрі, який збагачує здоров'я людей, які приходять, і сприяти створенню місць, вільних від куріння,

– йдеться у повідомленні.

Кампанія боротьби з курінням розпочалася на Балеарах у 2019 році лише з двох пляжів, і завдяки дев'яти пляжам, які поповнили список цього року, зараз досягла загалом 28 – на пляжах Майорки, Ібіци та Менорки.

Пляжі повинні дещо зробити

Пляжі, які беруть участь, мають вивісити чотириметровий банер, а також мати QR-коди на інформаційних наліпках, які будуть посилатися на листівки акції.

На пляжах Ібіци буде заборонено куріння / Фото UnSplash

Окремі муніципалітети вирішують, чи хочуть брати участь у цій кампанії. Водночас, слід зауважити, що пляжі, на яких заборонено курити, дедалі більше цінуються для сімейного туризму.

Аналогічні схеми вже діють або плануються для інших популярних туристичних локацій в Іспанії.