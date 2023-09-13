Після висновку Міністерства закордонних справ та роз'яснення Єврокомісії щодо санкцій проти Росії Латвія припинила пропускати на свою територію російські машини. Це стосується кордонів і з Росією, і з Білоруссю. Про це повідомила Державна служба доходів країни.

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Кордони Латвії та Литви закриті для авто з РФ

Відповідне рішення набуло чинності в Латвії з 18:00 12 вересня. Росіян попереджають: у разі непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні, можуть конфіскувати автомобіль.

Власників автівок на російських номерах також наперед застерегли від спроби в'їзду через інші пункти пропуску.

Виїзд із території ЄС до Росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не зареєстровані як товар.

Раніше Литва також попередила, що припиняє пропускати автомобілі на російських номерах. Виняток з правила – машини, які їдуть транзитом до Калінінградської області.

Автомобілі, зареєстровані в Росії, повинні бути конфісковані, якщо вони в'їжджають в Литву. Цей контроль забезпечуватимуть митні органи, тому що це їхня функція і відповідальність,

– заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

А от Фінляндія таке рішення не ухвалила і продовжує пропускати через кордон російські автівки. У МЗС країни підкреслили: якщо вони вирішать змінити правила, про це повідомлять заздалегідь.

Деталі рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо РФ. Згідно з нею, в'їзд до Євросоюзу на автівках, зареєстрованих у Росії, може розцінюватись як заборонений імпорт.

Під такий же принцип підпадають не лише російські автомобілі, але і низка особистих речей росіян: телефони, косметика, коштовності, сумки, вироби зі шкіри та хутра тощо.

Водночас у Єврокомісії уточнили, що фінальне рішення залишається за країнами-членами, тому держави визначаються з цим самостійно.