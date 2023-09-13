После заключения Министерства иностранных дел и разъяснения Еврокомиссии по поводу санкций против России Латвия прекратила пропускать на свою территорию российские машины. Это касается границ и с Россией, и с Беларусью. Об этом сообщила Государственная служба доходов страны.

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Границы Латвии и Литвы закрыты для автомобилей из РФ

Соответствующее решение вступило в силу в Латвии с 18:00 12 сентября. Россиян предупреждают: в случае неповиновения работникам таможни и отказа разворачиваться на границе, могут конфисковать автомобиль.

Владельцев автомобилей на российских номерах также предостерегли от попытки въезда через другие пункты пропуска.

Выезд с территории ЕС в Россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не зарегистрированы как товар.

Ранее Литва также предупредила, что перестает пропускать автомобили на российских номерах. Исключение из правила – машины, которые едут транзитом в Калининградскую область.

Автомобили, зарегистрированные в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Этот контроль будут обеспечивать таможенные органы, потому что это их функция и ответственность,

– заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

А вот Финляндия такое решение не приняла и продолжает пропускать через границу российские автомобили. В МИДе страны подчеркнули: если они решат изменить правила, об этом сообщат заранее.

Детали рекомендации Еврокомиссии

Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ему, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.

Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей россиян: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.

В то же время, в Еврокомиссии уточнили, что финальное решение остается за странами-членами, поэтому государства определяются с этим самостоятельно.