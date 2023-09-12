Авто на російських номерах безперешкодно в'їжджають на територію Фінляндії попри нові рекомендації Єврокомісії. Керівниця відділу санкцій фінського МЗС Піа Саріваара зазначила, що автівки росіян можуть заїжджати й ніхто не буде конфісковувати транспорт.

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Вирішили пропускати авто з РФ

Якщо Фінляндія змінить своє рішення щодо в'їзду російських авто, про це повідомлять окремо. Обіцяють, що така заборона не стане несподіванкою.

Автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії. Якщо буде ухвалено інше рішення, то ми оголосимо про нього заздалегідь,

– заявила представниця фінського МЗС.

Що рекомендувала Європейська комісія

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо РФ. Згідно з нею, в'їзд до Євросоюзу на автівках, зареєстрованих у Росії, може розцінюватись як заборонений імпорт.

Під такий же принцип підпадають не лише російські автомобілі, але і низка особистих речей: телефони, косметика, коштовності, сумки, вироби зі шкіри та хутра тощо.

Раніше в Німеччині повідомлялося про кілька випадків арешту автівок на російських номерах, на яких громадяни РФ намагалися перетнути кордон. Німецькі митники посилалися саме на нові санкційні норми ЄС. В інших країнах Євросоюзу такого не фіксували.

Пояснення Єврокомісії мають рекомендаційний характер, тому наскільки митники країн Євросоюзу будуть на практиці керуватися цим документом – покаже час.

Також у Фінляндії поки не планують відкривати кордон для російських туристів, країна продовжила їм обмеження на в'їзд.