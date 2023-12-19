Латвія планує видворити з країни понад тисячу росіян: за що

Понад 1000 громадян Росії, які зараз проживають у Латвії, можуть незабаром виселити з країни. Латвія вимагає, щоб вони покинули територію держави.

Відповідну заяву зробила керівник Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе. Вона зазначила що понад 15 000 росіян подались на постійний дозвіл на проживання, а майже 3000 — на тимчасовий.

Цікаво В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна

Можна залишитися, якщо скласти іспит з мови

Проте не всі громадяни Росії, які бажають залишитися у Латвії, виконали необхідні умови. Це поки не остаточні цифри, адже росіяни далі продовжують подавати документи.

Понад 1 000 людей підлягають виселенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку, але, на жаль, ми повинні сказати їм, що вони мають виїхати, бо вони не підпадають під жоден пункт закону,

— сказала Майра Розе.

Латвія змінила умови для росіян і білорусів

Нагадаємо, Сейм Латвії у вересні 2022 року змінив порядок продовження тимчасового проживання у країні для громадян Росії та Білорусі. Латвія відкликала всі їхні посвідки на проживання, які були видані раніше. А щоб продовжити їх, громадян Росії зобов'язали складати іспит із латиської мови та отримувати спеціальний сертифікат. Це потрібно встигнути зробити до закінчення дії посвідки.

Поправки торкнулися приблизно 25 тисяч росіян, які проживають у Латвії. Більшість із тих, хто реєструється на мовний іспит, з ним не справляються.

Росіянам надсилали листи з проханням виїхати. Понад 3 тисячі російських громадян отримали спеціальні листи-попередження, що у них закінчується дозвіл на проживання. Якщо вони не подавали заявку на складання мовного іспиту, їх просять покинути країну.