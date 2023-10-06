Якщо згадані росіяни не подали заявку на складання мовного іспиту або не попросили про статус довгострокового резидента ЄС, їм доведеться виїхати з Латвії.

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Росіян просять на вихід

Голова Управління у справах громадянства і міграції Майра Розе уточнила, що відомство розіслало 3 255 інформаційних листів, щоб попередити росіян.

Латвія давала їм шанс оформити довгострокові документи резидента ЄС та скласти мовний іспит. Але деякі росіяни не скористались цими можливостями, тому тепер постало питання про доцільність їхнього перебування на території країни. Закон про імміграцію твердить, що термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився ще 2 вересня 2023 року.

Отже, росіяни, які нічого не зробили для того, щоб залишитися в Латвії офіційно, мають покинути територію країни до 30 листопада цього року.

Деякі громадяни РФ (близько 200 осіб) на території Латвії навіть не мають заявленої адреси проживання. Тому уповноважені з питань міграції не можуть з ними зв'язатися.

Контроль за виїздом громадян РФ

У грудні Управління у справах громадянства і міграції перевірить, чи перетнули ці росіяни кордон та покинули територію Латвії. Якщо вони проігнорують цю вимогу, інформацію передадуть до Прикордонної служби. Якщо стане відомо, що згадані росіяни досі перебувають у Латвії – їм буде наказано терміново виїхати.

Нагадаємо, торік влада Латвії внесла важливі поправки до закону про імміграцію. Особам, які мають російський паспорт і проживають у Латвії, необхідно було протягом року скласти мовний іспит. Ці поправки торкнулися приблизно 25 тисяч росіян на території країни. Більшість з них цей іспит провалили.