До "Ланцюга Єдності" вже долучилися майже 28 тисяч людей: є навіть з Москви

Сьогодні, в День Незалежності України, у світі відбудеться акція "‎Ланцюг Єдності". Під час неї учасники мають взятися за руки на головних вулицях міст світу.

Живі ланцюги створять на центральних вулицях міст за кордоном. Ця акція має вчергове привернути увагу світу до України. А ще так українці хочуть подякувати країнам, які надали їм прихисток, за допомогу.

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Візьмуться за руки у різних містах

Станом на час публікації до живого "‎Ланцюга Єдності" вже долучилися близько 28 тисяч учасників. Переважна більшість – у європейських містах.

Найбільше охочих зареєструвалися у:

Польщі – понад 2 000 учасників;

Німеччині – майже 1 900 учасників;

Чехії – близько 1 000 охочих.

Але знайшлися навіть кілька десятків осіб, які готові публічно підтримати Україну і в російських містах – Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську та інших. Втім, можливо, це додались українці, щоб імітувати "віртуальний ланцюг".

Як це було у 2022 році: дивіться відео

Як долучитися

До живого ланцюга ще можна доєднатися. Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно перейти за посиланням і натиснути "‎Приєднатися до ланцюга".

Далі знайдіть на мапі своє місто та позначте на центральній вулиці точне місце, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати пліч-о-пліч з вами. Так само можна знайти тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.

А 24 серпня о 19:00 за місцевим часом приходьте на вибране місце та беріться за руки з тими, хто також приєднався до акції.

Беріть із собою прапори України та плакати. У рамках акції буде висловлено подяку державам, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення.