Живые цепи создадут на центральных улицах городов за границей. Эта акция должна в очередной раз привлечь внимание мира к Украине. А еще так украинцы хотят поблагодарить страны, которые предоставили им убежище, за помощь.

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Возьмутся за руки в разных городах

На время этой публикации к живой "Цепи Единства" уже присоединились около 28 тысяч участников. Большинство – в европейских городах.

Больше всего желающих зарегистрировались в:

Польше – более 2 000 участников;

Германии – почти 1 900 участников;

Чехии – около 1 000 желающих.

Но нашлись даже несколько десятков человек, готовых публично поддержать Украину и в российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других. Впрочем, возможно, это добавились украинцы, чтобы имитировать виртуальную цепь.

Как это было в 2022 году: смотрите видео

Как присоединиться

К живой цепи еще можно присоединиться. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо перейти по ссылке и нажать "Присоединиться к цепи".

Далее найдите на карте свой город и укажите на центральной улице точное место, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок с вами. Также можно найти тех, кто уже отметился, и занять место рядом, чтобы продлить цепь.

А 24 августа в 19.00 по местному времени приходите на выбранное место и беритесь за руки с теми, кто также присоединился к акции.

Берите с собой флаги и плакаты. В рамках акции будет выражена благодарность государствам, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения.

А о том, как будут праздновать День Независимости Украины за границей, вы можете узнать в этом материале.