Живые цепи создадут на центральных улицах городов за границей. Эта акция должна в очередной раз привлечь внимание мира к Украине. А еще так украинцы хотят поблагодарить страны, которые предоставили им убежище, за помощь.
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Возьмутся за руки в разных городах
На время этой публикации к живой "Цепи Единства" уже присоединились около 28 тысяч участников. Большинство – в европейских городах.
Больше всего желающих зарегистрировались в:
- Польше – более 2 000 участников;
- Германии – почти 1 900 участников;
- Чехии – около 1 000 желающих.
Но нашлись даже несколько десятков человек, готовых публично поддержать Украину и в российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других. Впрочем, возможно, это добавились украинцы, чтобы имитировать виртуальную цепь.
Как это было в 2022 году: смотрите видео
Как присоединиться
К живой цепи еще можно присоединиться. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо перейти по ссылке и нажать "Присоединиться к цепи".
Далее найдите на карте свой город и укажите на центральной улице точное место, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок с вами. Также можно найти тех, кто уже отметился, и занять место рядом, чтобы продлить цепь.
А 24 августа в 19.00 по местному времени приходите на выбранное место и беритесь за руки с теми, кто также присоединился к акции.
Берите с собой флаги и плакаты. В рамках акции будет выражена благодарность государствам, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения.