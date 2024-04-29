Квиток за 29 євро повертається до Берліна: що треба знати про цей проїзний

У Берліні вирішили повернути проїзний квиток за 29 євро. З 1 липня ним можна буде скористатися регіональними та швидкісними поїздами, метро, трамваями та автобусами до кордонів Берліна.

У Берліні знову запустять проїзний за 29 євро

2022 року такий квиток уже діяв, проте через якийсь час його скасували. Для тих, хто не часто подорожує країною, Berlin Pass може бути альтернативою національному квитку Deutschlandticket, який коштує 49 євро.

Читайте також Не заплатив – попав на штраф: в історичній частині Венеції запроваджують нові умови для туристів

Новий квиток можна використовувати на всіх регіональних потягах, поїздах S-Bahn, лініях метро, трамваях і автобусах у межах тарифних зон A і B, тобто до меж Берліна.

На додаток до онлайн-продажів тепер можна придбати квитки в центрах обслуговування клієнтів BVG. На відміну від квиткових автоматів, їх можна отримати як квиток для мобільного телефону або пластикову картку.

Як і загальнонаціональний квиток Deutschlandticket, ці квитки є персоналізованими. Крім того, власники квитків можуть брати з собою дітей віком до 6 років або собак без додаткової оплати.

Помітним нововведенням є те, що абонемент вартістю 29 євро діє на річній основі, що вимагає від користувачів 12-місячного періоду підписки, хоча рахунки будуть виставлятися щомісяця.

Проїзний за 29 євро повертається до Берліна / Фото Unsplash

За даними соціологічного дослідження BerlinTrend, повернення проїзного 29 євро користується великою підтримкою жителів столиці. На запитання, правильним чи неправильним був вступ, 60% опитаних відповіли "правильно".

У Франції запустять проїзні за 49 євро

Цього літа Франція планує запровадити новий залізничний проїзний вартістю 49 євро, який дозволить необмежену кількість поїздок по всій країні. Цей проїзний надасть пасажирам доступ до різних міст і регіонів Франції.

Закордон 24 розповідає, хто зможе скористатися проїзним за такою ціною, на яких маршрутах він буде діяти.