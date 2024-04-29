В Берлине снова запустят проездной за 29 евро

в 2022 году такой билет уже действовал, однако через некоторое время его отменили. Для тех, кто не часто путешествует по стране, Berlin Pass может быть альтернативой национальному билету Deutschlandticket, который стоит 49 евро.

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Новый билет можно использовать на всех региональных поездах, поездах S-Bahn, линиях метро, трамваях и автобусах в пределах тарифных зон A и B, то есть до границ Берлина.

В дополнение к онлайн-продажам теперь можно приобрести билеты в центрах обслуживания клиентов BVG. В отличие от билетных автоматов, их можно получить как билет для мобильного телефона или пластиковую карточку.

Как и общенациональный билет Deutschlandticket, эти билеты являются персонализированными. Кроме того, владельцы билетов могут брать с собой детей в возрасте до 6 лет или собак без дополнительной оплаты.

Заметным нововведением является то, что абонемент стоимостью 29 евро действует на годовой основе, что требует от пользователей 12-месячного периода подписки, хотя счета будут выставляться ежемесячно.

Проездной за 29 евро возвращается в Берлин / Фото Unsplash

По данным социологического исследования BerlinTrend, возвращение проездного 29 евро пользуется большой поддержкой жителей столицы. На вопрос, правильным или неправильным было вступление, 60% опрошенных ответили "правильно".

Во Франции запустят проездные за 49 евро

Этим летом Франция планирует ввести новый железнодорожный проездной стоимостью 49 евро, который позволит неограниченное количество поездок по всей стране. Этот проездной предоставит пассажирам доступ к различным городам и регионам Франции.

Закордон 24 рассказывает, кто сможет воспользоваться проездным по такой цене, на каких маршрутах он будет действовать.