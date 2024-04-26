Туристи повинні будуть платити за в'їзд до міста-лагуни, якщо не зроблять цього, то будуть змушені заплатити чималенький штраф. Влада запровадила цей крок, щоб придушити надмірний туризм.

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Штрафуватимуть тих, хто не сплатить за вхід до історичної частини

Відвідувачі Венеції, які не сплатять вхідний внесок до історичного центру міста, зіткнуться зі штрафами, починаючи з 10-кратної ціни квитка в 5 євро. Тобто порушникам правил доведеться заплатити 50 євро, а то й більше.

Плата діятиме протягом 29 днів із квітня до середини липня. Але деякі місцеві жителі не впевнені, що плата за вхід або відповідні штрафи матимуть позитивний вплив на місцевих жителів.

За пілотною схемою, на головних автобусних та залізничних вокзалах туристів зустрічатимуть стюарди, які нагадають про нові правила та пояснять, як сплатити візит, якщо це необхідно.

Нам потрібно знайти баланс між туристами та мешканцями. Звичайно, ми повинні захистити простір мешканців, і перешкоджати прибуттю одноденних туристів у певні дні,

– сказав муніципальний радник з питань туризму Сімоне Вентуріні.

Чиновники підкреслили, що програма спрямована на:

зменшення скупчення людей у дні пік,

заохочення більш тривалих відвідувань,

покращення якості життя мешканців.

Але плата не поширюється на тих, хто перебуває у Венеції, включаючи материкові райони Маргера та Местре.

У Венеції штрафуватимуть тих, хто не сплатить за вхід до історичної частини / Фото Unsplash

Нагадаємо, візит до історичної частини Венеції тепер потрібно зарезервувати заздалегідь та сплатити. Такі правила діють у періоди найактивнішого туризму для одноденних відвідувачів. Винятки – діти віком до 14 років, а також люди з європейським посвідченням інвалідності.