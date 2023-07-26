В ноябре перевозчик уже пошел на такой шаг и ввел онлайн-продажу билетов на поезд Киев – Варшава. Это сейчас наиболее популярное международное направление. Ситуация улучшилась, поэтому такое же решение было принято в отношении поездов на Хелм и Перемышль.

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С билетными мошенниками будут бороться на рейсах:

Из Киева в Хелм (поезда 23/24 и 19/20);

Из Харькова в Хелм (поезд 93/94);

Из Киева, Одессы, Запорожья и Харькова в Перемышль (поезда 36/35, 32/31, 73/74, 53/54 и 89/90);

Из Киева в Кишинев (№351К/351Л).

Билеты на перечисленные поезда можно приобрести через сайт Укрзализныци или ее приложение, а также с помощью официальных чат-ботов. Но вернуть билеты на эти направления (кроме тех, которые из Киева в Перемышль и Кишинев) можно будет только через кассы на вокзале.

Онлайн-продажа билетов на международные рейсы стартует за 20 дней до отправки. На поезд из Киева в Варшаву открывают места в 09:00, а на остальные направления – в 08:00.

Схемы мошенников

Укрзализныця активно продолжает борьбу с перекупщиками и билетными мошенниками. В пресс-службе перевозчика отмечают, что покупая билет "с рук", вы рискуете просто остаться без путешествия.

Перекупщики первыми выкупают дефицитные билеты, как только открываются продажи. Далее мошенник оформляет билет на свое или вымышленное имя и перепродает его пассажиру. Но человек не сможет попасть на поезд, поскольку имя в билете не совпадает с его паспортными данными. Злоумышленники обещают, что проблем в поезде не возникнет, но в конце концов доверчивые пассажиры остаются без поездки. А телефоны "продавцов" больше не отвечают.

Среди мошенников популярна еще одна схема. Перекупщик оформляет билет на себя. А потом продает его пассажиру, берет оплату и в графическом редакторе меняет данные билета на реальное имя заказчика. И таких фейковых проездных документов могут "сделать" несколько. Отличить подделку очень сложно. Однако проводник, отсканировав билет, мгновенно увидит ошибку.

В день открытия продаж билетов на дефицитные направления перекупщики атакуют сайт Укрзализныци многими ботами, поэтому быстрее обычных пассажиров выкупают места. Такие аккаунты постоянно пытаются блокировать. Далее перекупщики продают билеты заказчику, с которым договариваются заранее. Также мошенники постоянно мониторят возврат билетов другими пассажирами и сразу же их разбирают.

Укрзализныця призывает не поддерживать билетных перекупщиков и старается сделать онлайн-билет максимально доступным для честных пассажиров.