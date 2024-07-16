Квитки Lufthansa подорожчають на 72 євро

"Зелений" збір передбачає додавання до вартості кожного квитка до 72 євро. Комісія буде додана до тарифів, щоб компенсувати витрати на впровадження сталого авіаційного палива (SAF) та інші ініціативи зі скорочення викидів вуглецю.

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Збір стягуватиметься на всіх рейсах, що вилітають із країн-членів ЄС, з 1 січня 2025 року.

Навіть якщо ти забронюєш квиток зараз, але політ буде після 1 січня 2025, платити за квиток доведеться за новою ціною,

– йдеться у повідомленні.

Ціни зростуть від 1 до 72 євро залежно від типу квитка на рейси, що вилітають з усіх 27 країн-членів ЄС, а також Великої Британії, Норвегії та Швейцарії.

У Lufthansa кажуть, що додатковий екологічний збір призначений для "покриття частини постійно зростальних додаткових витрат через нормативні екологічні вимоги".

Простіше кажучи, це включає початкову квоту на 2-відсоткову суміш SAF у паливі для вильотів із країн ЄС з 1 січня 2025 року. Також інші екологічні коригування, такі як Система торгівлі викидами ЄС (EU ETS), поряд з іншими нормативними екологічними витратами, як компенсація вуглецю.

Зауважимо, що першою авіакомпанією, яка запровадила екологічний збір, була Air France-KLM. У січні 2022 року компанія додала 12 євро до квитків у бізнес-класі та 4 євро до квитків в економкласі.