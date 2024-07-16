Билеты Lufthansa подорожают на 72 евро

"Зеленый" сбор предусматривает добавление к стоимости каждого билета до 72 евро. Комиссия будет добавлена к тарифам, чтобы компенсировать расходы на внедрение устойчивого авиационного топлива (SAF) и другие инициативы по сокращению выбросов углерода.

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Сбор будет взиматься на всех рейсах, вылетающих из стран-членов ЕС, с 1 января 2025 года.

Даже если ты забронируешь билет сейчас, но полет будет после 1 января 2025, платить за билет придется по новой цене,

– говорится в сообщении.

Цены вырастут от 1 до 72 евро в зависимости от типа билета на рейсы, вылетающие из всех 27 стран-членов ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

В Lufthansa говорят, что дополнительный экологический сбор предназначен для "покрытия части постоянно растущих дополнительных расходов из-за нормативных экологических требований".

Проще говоря, это включает начальную квоту на 2-процентную смесь SAF в топливе для вылетов из стран ЕС с 1 января 2025 года. Также другие экологические корректировки, такие как Система торговли выбросами ЕС (EU ETS), наряду с другими нормативными экологическими расходами, как компенсация углерода.

Заметим, что первой авиакомпанией, которая ввела экологический сбор, была Air France-KLM. В январе 2022 года компания добавила 12 евро к билетам в бизнес-классе и 4 евро к билетам в эконом-классе.