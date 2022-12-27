Квитки до Фінляндії для українців майже безплатно: як отримати

Квитки до Фінляндії для українців майже безплатно: як отримати
Джерело:твіттер Finnair
Чимало авіакомпаній з початку повномасштабного вторгнення висловило підтримку українцям. Авіаперевізники пропонують біженцям квитки зі знижками, або й зовсім безкоштовні перельоти.
Квитки до Фінляндії зі знижкою 95% для українців
Так, фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року. Розповідаємо, як і де скористатися пропозицією.
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Finnair проявляє солідарність з українцями та надає можливість біженцям полетіти до Гельсінкі з Польщі, Угорщини й Чехії, придбавши авіаквитки зі знижкою у 95%.
Літаки відлітатимуть з аеропортів наступних міст:
- Варшави;
- Кракова;
- Будапешта;
- Праги.
Як придбати квитки зі знижкою?
Перейдіть на офіційний сайт finnair.com, вкажіть місто відльоту, пункт призначення та введіть промокод UKRAINE95.
Зазначається, що зі знижкою можна придбати квитки лише на рейси економкласу. Наприклад, квиток з Польщі, який коштує 633 злотих (5 380 гривень), зі знижкою обійдеться у 115 злотих (977 гривень).
Для перельоту до Фінляндії достатньо мати внутрішній паспорт громадянина України, а для дітей – свідоцтво про народження. Якщо у вас біометричний закордонний паспорт, можна скористатися ним.Зауважте: фінський уряд повідомив, що готовий прийняти нову хвилю біженців з України. Мовиться про 10 000 українців. Для цього обіцяють облаштувати додаткові місця для розміщення.