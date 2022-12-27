Квитки до Фінляндії для українців майже безплатно: як отримати

Так, фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року. Розповідаємо, як і де скористатися пропозицією.

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