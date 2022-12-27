Билеты в Финляндию со скидкой 95% для украинцев
Так, финская авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, летящих в Финляндию. Предложение можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года. Рассказываем, как и где пользоваться предложением.
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Finnair проявляет солидарность с украинцами и дает возможность беженцам полететь в Хельсинки из Польши, Венгрии и Чехии, приобретя авиабилеты со скидкой в 95%.
Самолеты будут улетать из аэропортов следующих городов:
- Варшавы;
- Кракова;
- Будапешта;
- Праги.
Как купить билеты со скидкой?
Перейдите на официальный сайт finnair.com, укажите город отлета, пункт назначения и введите код UKRAINE95.
Отмечается, что со скидкой можно купить билеты только на рейсы эконом-класса. К примеру, билет из Польши, который стоит 633 злотых (5 380 гривен), со скидкой обойдется в 115 злотых (977 гривен).
Для перелета в Финляндию достаточно иметь внутренний паспорт гражданина Украины, а для детей – свидетельство о рождении. Если у вас биометрический загранпаспорт, можно им воспользоваться.