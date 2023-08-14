Липень 2023 року став рекордним за цінами на квадратні метри. Одразу у 8 містах Польщі вартість житла побила рекорд. Скільки коштують квартири у Варшаві, Кракові, Гданську та інших популярних локаціях – читайте далі.

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Як змінився ринок нерухомості

Влітку ринок нерухомості в Польщі пережив "‎бум". Наприклад, у Вроцлаві середні ціни на житло вперше перевищили планку в 11 000 злотих (97 900 гривень) за квадратний метр.

Квартири розліталися, як гарячі пиріжки. В основному завдяки програмі Secure Credit 2%. Протягом місяця було подано понад 18 тисяч заявок на кредит, більшість з них – на купівлю квартири,

– цитує видання польських експертів з нерухомості.

Цього року найбільше зростання показав ринок в Катовіце, Кракові та Сосновці, де ціни в липні 2023 року зросли на 13% в порівнянні з груднем 2022 року. Зростання на 10% також зафіксували у Варшаві. А от нижчими, ніж у грудні минулого року, були ціни у Гданську та Щецині.

Найвищі середні ціни в історії були зафіксовані в таких польських містах (вартість квадратного метра):

Варшава – 14 265 злотих;

Краків – 12 664 злотих;

Вроцлав – 11 279 злотих;

Білосток – 8 898 злотих;

Люблін – 8 878 злотих;

Торунь – 7 997 злотих;

Лодзь – 7 903 злотих;

Сосновець – 6 480 злотих.

Що буде на польському ринку нерухомості далі?

Важливою подією на ринку став запуск доступного кредитування, зазначають аналітики. Попит так зріс, адже до цього молоді люди мали великі труднощі з оформленням іпотеки. Тому зараз вони користуються моментом.

Експерти впевнені, що такий попит буде зберігатися, поки діятиме програма Secure Credit 2%. Також ціни можуть рости і надалі, адже у Польщі збільшується рівень зарплат.

Рейтинг кращих міст для життя в Польщі

Вийшов свіжий рейтинг найкращих польських міст для життя. Як не дивно, Варшава та Краків не потрапили до лідерів.

Під час підготовки цього рейтингу експерти визначили 6 головних критеріїв: рівень безробіття, розмір зарплати, доступність житла, медичне обслуговування, рівень злочинності та якість повітря.

Отже, найкращі польські міста для життя: