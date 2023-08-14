Июль 2023 стал рекордным по ценам на квадратные метры. Сразу в 8 городах Польши стоимость жилья побила рекорд. Сколько стоят квартиры в Варшаве, Кракове, Гданьске и других популярных локациях – читайте дальше.

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Как изменился рынок недвижимости

Летом рынок недвижимости в Польше пережил бум. К примеру, во Вроцлаве средние цены на жилье впервые превысили планку в 11 000 злотых (97 900 гривен) за квадратный метр.

Квартиры разлетались, как горячие пирожки. В основном благодаря программе Secure Credit 2%. В течение месяца было подано более 18 тысяч заявок на кредит, большинство из них – на покупку квартиры,

– цитирует издание польских экспертов по недвижимости.

В этом году самый большой рост показал рынок в Катовице, Кракове и Сосновце, где цены в июле 2023 года выросли на 13% по сравнению с декабрем 2022 года. Рост на 10% также был зафиксирован в Варшаве. А вот ниже, чем в декабре прошлого года, цены в Гданьске и Щецине.

Самые высокие средние цены в истории были зафиксированы в таких польских городах (стоимость квадратного метра):

Варшава – 14 265 злотых;

Краков – 12 664 злотых;

Вроцлав – 11 279 злотых;

Белосток – 8 898 злотых;

Люблин – 8 878 злотых;

Торунь – 7997 злотых;

Лодзь – 7 903 злотых;

Сосновец – 6480 злотых.

Что будет дальше на польском рынке недвижимости?

Важным событием на рынке стал запуск доступного кредитования, отмечают аналитики. Спрос так вырос, ведь до этого молодые люди испытывали большие трудности с оформлением ипотеки. Потому сейчас они пользуются моментом.

Эксперты уверены, что такой спрос будет сохраняться, пока будет действовать программа Secure Credit 2%. Также цены могут расти и дальше, ведь в Польше увеличивается уровень зарплат.

Рейтинг лучших городов для жизни в Польше

Вышел свежий рейтинг лучших польских городов для жизни. Как ни странно, Варшава и Краков не попали в лидеры.

В ходе подготовки этого рейтинга эксперты определили 6 главных критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха.

Итак, лучшие польские города для жизни: