Спершу пасажири злякалися, що, можливо, щось трапилося з літаком. Однак правда виявилася набагато простішою й безпечнішою. Пілот просто забув вдома паспорт.

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Що було далі

Інцидент стався на борту літака американської авіакомпанії Delta Air Lines. Він мав виконувати рейс з міжнародного аеропорту Міннеаполіс (Сент-Пол, США) до міжнародного аеропорту Канкуна у Мексиці.

Коли пасажири побачили, як пілот вибігає зі своєї кабіни та йде геть, вони відчули сильну тривогу. Однак правда шокувала й трішки розвеселила людей.

Вони зупиняють посадку, коли пілот вибігає з кабіни, а ми сидимо в літаку і гадаємо, чому рейс тільки-но затримали на годину, потім вони оголошують, що пілот забув спакувати свій паспорт і їде додому за ним,

– розповів один з пасажирів.

Люди з розумінням поставилися до ситуації. Тим більше, що пілот, повернувшись, зробив оголошення, у якому взяв на себе всю відповідальність за інцидент. Варто зауважити, що він привіз паспорт дуже оперативно – рейс затримали лише на 40 хвилин.