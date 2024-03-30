Сначала пассажиры испугались, что, возможно, что-то случилось с самолетом. Однако правда оказалась гораздо проще и безопаснее. Пилот просто забыл дома паспорт.

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Что было дальше

Инцидент произошел на борту самолета американской авиакомпании Delta Air Lines. Он должен был выполнять рейс из международного аэропорта Миннеаполис (Сент-Пол, США) в международный аэропорт Канкуна в Мексике.

Когда пассажиры увидели, как пилот выбегает из своей кабины и уходит, они почувствовали сильную тревогу. Однако правда шокировала и немного развеселила людей.

Они останавливают посадку, когда пилот выбегает из кабины, а мы сидим в самолете и думаем, почему рейс только задержали на час, потом они объявляют, что пилот забыл упаковать свой паспорт и едет домой за ним,

– рассказал один из пассажиров.

Люди с пониманием отнеслись к ситуации. Тем более, что пилот, вернувшись, сделал объявление, в котором взял на себя всю ответственность за инцидент. Стоит заметить, что он привез паспорт очень оперативно – рейс задержали всего на 40 минут.