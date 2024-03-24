Авіапереліт – це завжди стрес. До слова, навіть медики визнають, що він має вплив не лише на моральний, але й на фізичний стан людей.

Зверніть увагу Хотів перелетіти океан: п'яного пілота затримали в останню мить

Лайфхаки від бортпровідників