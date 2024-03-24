Авіапереліт – це завжди стрес. До слова, навіть медики визнають, що він має вплив не лише на моральний, але й на фізичний стан людей.
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Лайфхаки від бортпровідників
- Ходити до вбиральні у взутті. Бортпровідники зауважують, що це – перше правило. Бо у 9 з 10 випадків, якщо ви думаєте, що на підлозі – вода, це не так. Тому пасажирам, які полюбляють ходити до вбиральні у шкарпетках, варто це врахувати.
- Не класти їжу на відкидні столики. Хоча вони й призначені саме для обідів-вечерь на борту, бортпровідники бачать, що туди кладуть пасажири. Зокрема, на них часто міняють дітям підгузки.
- За можливості не обирайте місця 11A і 11F. Їхніх пасажирів можуть чекати неприємні "сюрпризи". Зокрема, доведеться виходити з літака останніми.
- Не соромтеся приносити свою їжу. Особливо, якщо маєте певні дієтичні обмеження або смакові бажання. Оптимальний варіант – страви швидкого приготування. До них можна попросити у бортпровідників окріп. Зокрема, рекомендують покласти у ручну поклажу пакетики з локшиною.