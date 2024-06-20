Лайфхак до добра не довів: пасажир спробував обдурити авіакомпанію й жорстко поплатився

У міжнародному аеропорту Орландо (США) пасажир втрапив у дуже курйозну ситуацію. Він намагався протестувати відомий лайхфак з мережі й пронести свої речі на борт у наволочці.

У мережі жінка опублікувала кадри ситуації, свідком якої стала. Упродовж декількох хвилин один з пасажирів сперечався з працівниками аеропорту, які не хотіли пропустити його на борт.

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Чоловік намагався пронести у літак наволочку з секретом

Очевидиця інциденту порадила людям не користуватися абсурдними лайфхаками з мережі. Досягнути своєї цілі все одно не вдасться, а проблеми заробити собі можна. Чоловік набив наволочку своїми речами, а тоді спробував пронести її під виглядом звичайної подушки.

Працівники аеропорту відразу розкусили хитрий лайфхак. Вони запропонували горе-пасажиру альтернативу: заплатити за ручну поклажу та спокійно пройти на борт. Однак спершу чоловік взявся протестувати. Вочевидь, він сподівався, що, зрештою, все спрацює на його користь. Проте не так сталося, як гадалося.

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Зрештою, чоловіка не пустили на борт. В останній момент він вже був готовий заплатити. Однак – надто пізно. Зрештою, щоб горе-пасажира вивели з аеропорту, залучили поліцейських.

Варто зауважити, що за декілька місяців до того у мережі стали вірусними тіктоки з "наволочковими" лайфхаками. Їхні автори наголошували: це – начебто чудовий спосіб не платити за ручну поклажу.