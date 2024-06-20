Загалом вартість реалізації ідеї оцінили у понад 28 мільярдів доларів. Унікальний проєкт розробила компанія Foster&Partners.

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Яким буде найбільший у світі аеропорт

Очікують, що аеропорт імені Короля Салмана матиме 6 величезних злітно-посадкових смуг. Окрім того, планують облаштувати гігантську торговельну зону. Вона займе площу 12 квадратних кілометрів. Наголошують, що це дозволить створити додаткових 150 тисяч робочих місць. Мовиться про абсолютно різні професії: від пілотів та барист.

Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії перетворити Ер-Ріяд у десятку найкращих міст світу та сприяти зростанню населення до 15 – 20 мільйонів людей до 2030 року,

– мовиться у повідомленні.



Новий аеропорт створить колосальну кількість робочих місць / Foster and Partners

Якщо все піде за планом, перші рейси виконають вже у 2030 році. Хоча жодних деталей, звичайно, наразі немає.



У мережі вже діляться вау-спойлерами проєкту / Foster and Partners

Зауважимо, що наразі найбільшим аеропортом є імені короля Фахда. Він розташований також у Саудівській Аравії. Аеропорт імені короля Фахда приймає щороку понад 10 мільйонів людей. Звідти здійснюють рейси 37 авіакомпаній світу.