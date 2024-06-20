В сети женщина опубликовала кадры ситуации, свидетелем которой стала. В течение нескольких минут один из пассажиров спорил с работниками аэропорта, которые не хотели пропустить его на борт.

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Мужчина пытался пронести в самолет наволочку с секретом

Очевидица инцидента посоветовала людям не пользоваться абсурдными лайфхаками из сети. Достичь своей цели все равно не удастся, а проблемы заработать себе можно. Мужчина набил наволочку своими вещами, а потом попытался пронести ее под видом обычной подушки.

Работники аэропорта сразу раскусили хитрый лайфхак. Они предложили горе-пассажиру альтернативу: заплатить за ручную кладь и спокойно протий на борт. Однако сначала мужчина взялся протестовать. Очевидно, он надеялся, что, в конце концов, все сработает в его пользу. Однако не так произошло, как думалось.

Пассажир пытался пронести на борт наволочку: смотрите видео

В конце концов, мужчину не пустили на борт. В последний момент он уже был готов заплатить. Однако – слишком поздно. В конце концов, чтобы горе-пассажира вывели из аэропорта, привлекли полицейских.

Стоит заметить, что за несколько месяцев до того в сети стали вирусными тиктоки с "наволочковыми" лайфхаками. Их авторы отмечали: это – вроде бы отличный способ не платить за ручную кладь.