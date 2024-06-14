"Не схоже на Іспанію": пара їхала у відпустку, а опинилася за тисячі кілометрів
Джерело:Daily Star
Ендрю Гор та його дружина зібралися відсвяткувати День народження в Іспанії. Їхній вибір припав на курорт Коста-Брава. На жаль, через помилку подружжя опинилося за понад 3 тисячі кілометрів від омріяної локації.
Гор очікував, що в нього буде прекрасне свято у сонячній Іспанії. Під час польоту чоловік вирішив подрімати. А коли прокинувся, то побачив, що краєвид за вікном якось не надто схожий на Іспанію. Подружжя мало приземлитися в аеропорту Барселони.
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Тієї ж миті стався момент, який нагадував кадр з комедійного фільму. Гору прийшло повідомлення на мобільний: "ласкаво просимо до Литви". Так подружжя дізналося, що літак приземлився у Каунасі.
Нам сказали розслабитися, тож ми вирішили поспати, а коли прокинулися, то краєвид за вікном, якщо чесно, не дуже нагадував Іспанію. Я увімкнув телефон, а там написано "Ласкаво просимо до Литви",
– поділився Гор.
Як сталася така туристична катастрофа
Гор та його дружина вилітали з аеропорту в Уельсі. Там вони поклалися на допомогу спеціальних працівників аеропорту. Вони мали право нею скористатися, бо Гор пережив ампутацію після нещасного випадку, а його дружині діагностували аутизм.
Коли подружжя приземлилося у Каунасі, працівники аеропорту провели внутрішнє розслідування й з'ясували, як таке могло статися. Зрештою, Гору та його дружині перебронювали рейс. Виліт був не з Каунаса, а з Риги. Витрати на ночівлю та дорогу до столиці Латвії компенсувала авіакомпанія.