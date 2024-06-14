Гор очікував, що в нього буде прекрасне свято у сонячній Іспанії. Під час польоту чоловік вирішив подрімати. А коли прокинувся, то побачив, що краєвид за вікном якось не надто схожий на Іспанію. Подружжя мало приземлитися в аеропорту Барселони.

Зверніть увагу Двічі заходив на посадку: через землетрус на Родосі літак пережив чорний день

Тієї ж миті стався момент, який нагадував кадр з комедійного фільму. Гору прийшло повідомлення на мобільний: "ласкаво просимо до Литви". Так подружжя дізналося, що літак приземлився у Каунасі.

Нам сказали розслабитися, тож ми вирішили поспати, а коли прокинулися, то краєвид за вікном, якщо чесно, не дуже нагадував Іспанію. Я увімкнув телефон, а там написано "Ласкаво просимо до Литви",

– поділився Гор.

Як сталася така туристична катастрофа

Гор та його дружина вилітали з аеропорту в Уельсі. Там вони поклалися на допомогу спеціальних працівників аеропорту. Вони мали право нею скористатися, бо Гор пережив ампутацію після нещасного випадку, а його дружині діагностували аутизм.

Коли подружжя приземлилося у Каунасі, працівники аеропорту провели внутрішнє розслідування й з'ясували, як таке могло статися. Зрештою, Гору та його дружині перебронювали рейс. Виліт був не з Каунаса, а з Риги. Витрати на ночівлю та дорогу до столиці Латвії компенсувала авіакомпанія.