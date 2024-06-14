Гор ожидал, что у него будет прекрасный праздник в солнечной Испании. Во время полета мужчина решил вздремнуть. А когда проснулся, то увидел, что пейзаж за окном как-то не слишком похож на Испанию. Супруги должны были приземлиться в аэропорту Барселоны.

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В тот же момент произошел момент, который напоминал кадр из комедийного фильма. Гору пришло сообщение на мобильный: "добро пожаловать в Литву". Так супруги узнали, что самолет приземлился в Каунасе.

Нам сказали расслабиться, поэтому мы решили поспать, а когда проснулись, то вид за окном, если честно, не очень напоминал Испанию. Я включил телефон, а там написано "Добро пожаловать в Литву",

– поделился Гор.

Как произошла такая туристическая катастрофа

Гор и его жена вылетали из аэропорта в Уэльсе. Там они положились на помощь специальных работников аэропорта. Они имели право ею воспользоваться, потому что Гор пережил ампутацию после несчастного случая, а его жене диагностировали аутизм.

Когда супруги приземлились в Каунасе, работники аэропорта провели внутреннее расследование и выяснили, как такое могло произойти. В конце концов, Гору и его жене перебронировали рейс. Вылет был не из Каунаса, а из Риги. Расходы на ночевку и дорогу в столицу Латвии компенсировала авиакомпания.