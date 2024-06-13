Землетрус магнітудою 4,8 зафіксували увечері 12 червня. Місцеві мешканці відчули суттєві поштовхи. Окрім того, їх зафіксували також на території Туреччини. Морем територію країни розділяє лише приблизно 30 кілометрів.

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Через землетрус пасажири мали вкрай тривожний рейс

На щастя, інформації про постраждалих внаслідок землетрусу наразі немає. Однак відомо, що через поштовхи пасажири рейсу LS1449 з Лондона на Родос пережили дуже тривожні миті. Літак саме заходив на посадку, коли почався землетрус. З першої спроби приземлитися не вдалося.

Коли надійшли сповіщення про поштовхи, літак був змушений ще раз набрати висоту. Зрештою, зайти на посадку вдалося лише з другої спроби. Цього разу все минуло успішно.

Цього місяця у Греції вже ставався землетрус

Варто зауважити, що землетрус на острові Родос – вже другий упродовж червня на території країни. ЗМІ повідомляли: перший трапився опівдні 3 червня. Тоді поштовхи відчули в Афінах. Тим часом епіцентр землетрусу зафіксували за 17 кілометрів на північний схід від острова Кітнос.

На жаль, землетруси для Греції – фактично звична справа. Країна розташована в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів світу.