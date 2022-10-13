У Польщі українці зможуть пройти курси від Amazon: як взяти участь в освітній програмі

Українським біженцям, які опинилися в Польщі через війну, випала можливість опанувати нову професію. Amazon Web Services запустив програму очного навчання для громадян України.

Так, Amazon Web Services запустив програму IT Skills 4U, яка допоможе українським біженцям змінити професію та розпочати кар’єру у новому напрямку.

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Що відомо про курси від Amazon в Польщі

Сайт IT Skills 4U доступний українською та англійською мовами, а незабаром буде і польською. На ньому представлені навчальні курси, інформація про можливості сертифікації AWS (Amazon Web Services) та консультаційні послуги для розвитку кар’єри.

Взяти участь у навчанні може будь-хто, незалежно від попереднього досвіду. Річ у тому, що матеріали та тренінги розробили таким чином, щоб ними могли користуватися як люди, які практично не мають стосунку до IT, так і досвідчені спеціалісти, які шукають додаткові сертифікати та курси для підвищення кваліфікації.

У Польщі для українців заняття з деяких курсів проводитимуть стаціонарно. Ті, хто перебуває зараз в Україні, можуть пройти навчання дистанційно.

Ба більше, Amazon зобов’язався працевлаштувати щонайменше 5000 біженців у США до кінця 2024 року. Таким чином компанія хоче підтримати людей, які покинули свої домівки через російсько-українську війну.

Як взяти участь у програмі

Автори програми рекомендують відповісти на питання в короткій анкеті, що допоможе оцінити рівень ваших технічних навичок. Після цього ви отримаєте персоналізований навчальний план з рекомендаціями курсів.