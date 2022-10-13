Так, Amazon Web Services запустив програму IT Skills 4U, яка допоможе українським біженцям змінити професію та розпочати кар’єру у новому напрямку.

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Що відомо про курси від Amazon в Польщі

Сайт IT Skills 4U доступний українською та англійською мовами, а незабаром буде і польською. На ньому представлені навчальні курси, інформація про можливості сертифікації AWS (Amazon Web Services) та консультаційні послуги для розвитку кар’єри.

Взяти участь у навчанні може будь-хто, незалежно від попереднього досвіду. Річ у тому, що матеріали та тренінги розробили таким чином, щоб ними могли користуватися як люди, які практично не мають стосунку до IT, так і досвідчені спеціалісти, які шукають додаткові сертифікати та курси для підвищення кваліфікації.

У Польщі для українців заняття з деяких курсів проводитимуть стаціонарно. Ті, хто перебуває зараз в Україні, можуть пройти навчання дистанційно.

Ба більше, Amazon зобов’язався працевлаштувати щонайменше 5000 біженців у США до кінця 2024 року. Таким чином компанія хоче підтримати людей, які покинули свої домівки через російсько-українську війну.

Як взяти участь у програмі

Автори програми рекомендують відповісти на питання в короткій анкеті, що допоможе оцінити рівень ваших технічних навичок. Після цього ви отримаєте персоналізований навчальний план з рекомендаціями курсів.