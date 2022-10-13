Так, Amazon Web Services запустил программу IT Skills 4U, которая поможет украинским беженцам сменить профессию и начать карьеру в новом направлении.

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Что известно о курсах от Amazon в Польше

Сайт IT Skills 4U доступен на украинском и английском языках, а в скором времени будет и на польском. На нем представлены обучающие курсы, информация о возможностях сертификации AWS (Amazon Web Services) и консультационные услуги для развития карьеры.

Принять участие в обучении может каждый, независимо от предыдущего опыта. Дело в том, что материалы и тренинги разработали таким образом, чтобы ими могли пользоваться как люди, практически не имеющие отношения к IT, так и опытные специалисты, которые ищут дополнительные сертификаты и курсы для повышения квалификации.

В Польше для украинцев занятия по некоторым курсам будут проводить стационарно. Те, кто сейчас находится в Украине, могут пройти обучение дистанционно.

Более того, Amazon обязался трудоустроить по меньшей мере 5000 беженцев в США до конца 2024 года. Таким образом компания хочет поддержать людей, покинувших свои дома из-за российско-украинской войны.

Как принять участие в программе