Получить новые навыки и начать карьеру предлагают по 13 направлениям. Обучение каким профессиям будет доступно и как попробовать свои силы – расскажем дальше.

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Начать карьеру в IT

Projector Foundation в сотрудничестве с ЕС начинает набор на бесплатное онлайн-обучение. К участию приглашают женщин-ВПО и проживающих за границей. Занятия по 13 курсам стартуют в ноябре. Из доступных профессий: программирование, SMM, графический и веб-дизайн.

Заявку могут подавать совершеннолетние беженки, живущие за границей и не имеющие работы и женщины в Украине со статусом ВПЛ. Для участия в отборе достаточно предоставить документ, подтверждающий один из этих статусов.

Хотим усилить женщин и помочь овладеть новыми навыками для начала карьеры в креативном или IT секторе – чтобы у украинок была финансовая независимость и достойная оплата труда. На курсах студентки будут работать с реальными заказчиками и получат готовые кейсы в портфолио, после его завершения,

– сообщают на странице Projector.

Эти курсы направлены на поиск работы и заказов. Поэтому во время обучения состоятся консультации по HR и доступ к карьерному сервису LEZO.

Такое обучение стало возможным благодаря финансовой поддержке Евросоюза и Министерства экономики Украины, которое помогло информационно.

Чтобы подать заявку на бесплатное обучение, нужно перейти по ссылке на сайт Projector Foundation. Далее – выбрать программу обучения по интересующей профессии и нажать "Отправить заявку".

Одним из обязательных условий является владение английским языком минимум на уровне Intermediate. Последний день подачи заявок – 14 ноября 2023 (до 23:00).

Украинцы массово открывают бизнес в Чехии

За последний год в Чехии зарегистрировалось 55 тысяч частных предпринимателей. И почти каждый десятый гражданин Украины. До 2022 года доля украинцев, начинавших свое дело в Чехии, была на уровне 1 – 2% в год.

В 2023 году бизнес в Чехии начали около 5 000 украинцев. Больше всего – в Праге. Чаще всего ФЛП открывают в сфере строительства и перерабатывающей промышленности.