Куди звертатися, якщо загубили речі в громадському транспорті Варшави

Мабуть, кожен хоча б раз забував в автобусі або іншому громадському транспорті парасолю, документи, ключі... і цей перелік можна продовжувати безкінечно. Але що, якщо таке трапилося з вами за кордоном?

Розберемося на прикладі Варшави, як бути у такому випадку. Адже загублені речі можна повернути через спеціальні Бюро знахідок.

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Що робити, якщо забули важливі речі у варшавському транспорті

Загалом, кожному слід пам'ятати, що якщо ви знайшли що-небудь в громадському транспорті Варшави ви повинні це одразу ж віддати водієві. Той, своєю чергою, в кінці маршруту передасть ці речі в Бюро знахідок. Якщо ж ви загубили або залишили щось в автобусі, трамваї, метро або поїзді, то є дуже велика імовірність, що ваші речі потраплять саме до таких Бюро знахідок.

Для кожного виду громадського транспорту є окреме відділення Бюро знахідок, і вони поділяються на такі:

Бюро знайдених речей в міських автобусах

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.

телефон: 22 568-78-05

графік роботи: з 7:00 до 14:00

Biuro Rzeczy Znalezionych біля ulicy Włościańskiej 52

Бюро знайдених речей у варшавських трамваях

TRAMWAJE WARSZAWSKIE

телефон: 22 568-78-05

графік роботи: з 7:00 до 14:00

Biuro Rzeczy Znalezionych przy ulicy Włościańskiej 52

Бюро знайдених речей у метро Варшави

METRO WARSZAWSKIE

телефон: 22 655-42-42

графік роботи: з 7:30 до 15:00

Бюро знайдених речей в приміських потягах

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

телефон: 22 699-71-95

графік роботи: цілодобово

Бюро знайдених речей на під'їзній залізниці

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

телефон: 22 755-70-82

Крім цього, у Варшаві є міський контактний центр, який працює цілодобово, а інформацію можна уточнити за номером телефону: 19 115.

На кожному автобусі та трамваї є казаний номер – три- або чотиризначні цифри з літерою А чи без неї. Це ідентифікаційний номер транспортного засобу. Якщо ви його запам'ятаєте, це може значно полегшити пошуки загублених речей.