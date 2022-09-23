Розберемося на прикладі Варшави, як бути у такому випадку. Адже загублені речі можна повернути через спеціальні Бюро знахідок.
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Що робити, якщо забули важливі речі у варшавському транспорті
Загалом, кожному слід пам'ятати, що якщо ви знайшли що-небудь в громадському транспорті Варшави ви повинні це одразу ж віддати водієві. Той, своєю чергою, в кінці маршруту передасть ці речі в Бюро знахідок. Якщо ж ви загубили або залишили щось в автобусі, трамваї, метро або поїзді, то є дуже велика імовірність, що ваші речі потраплять саме до таких Бюро знахідок.
Для кожного виду громадського транспорту є окреме відділення Бюро знахідок, і вони поділяються на такі:
Бюро знайдених речей в міських автобусах
- MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.
- телефон: 22 568-78-05
- графік роботи: з 7:00 до 14:00
- Biuro Rzeczy Znalezionych біля ulicy Włościańskiej 52
Бюро знайдених речей у варшавських трамваях
- TRAMWAJE WARSZAWSKIE
- телефон: 22 568-78-05
- графік роботи: з 7:00 до 14:00
- Biuro Rzeczy Znalezionych przy ulicy Włościańskiej 52
Бюро знайдених речей у метро Варшави
- METRO WARSZAWSKIE
- телефон: 22 655-42-42
- графік роботи: з 7:30 до 15:00
Бюро знайдених речей в приміських потягах
- SZYBKA KOLEJ MIEJSKA
- телефон: 22 699-71-95
- графік роботи: цілодобово
Бюро знайдених речей на під'їзній залізниці
- WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA
- телефон: 22 755-70-82
Крім цього, у Варшаві є міський контактний центр, який працює цілодобово, а інформацію можна уточнити за номером телефону: 19 115.