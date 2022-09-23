Разберемся на примере Варшавы, как быть в таком случае. Ведь потерянные вещи можно вернуть через специальные Бюро находок.

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Что делать, если забыли важные вещи в варшавском транспорте

В общем, каждому следует помнить, что если вы нашли что-нибудь в общественном транспорте Варшавы, вы должны это сразу же отдать водителю. Тот, в свою очередь, в конце маршрута передаст эти вещи в Бюро находок. Если же вы потеряли или оставили что-то в автобусе, трамвае, метро или поезде, то очень велика вероятность, что ваши вещи попадут именно в такие Бюро находок.

Для каждого вида общественного транспорта есть отдельное отделение Бюро находок, и они делятся на следующие:

Бюро найденных вещей в городских автобусах

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.

телефон: 22 568-78-05

график работы: с 7:00 до 14:00

Biuro Rzeczy Znalezionych біля ulicy Włościańskiej 52

Бюро найденных вещей в варшавских трамваях

TRAMWAJE WARSZAWSKIE

телефон: 22 568-78-05

график работы: с 7:00 до 14:00

Biuro Rzeczy Znalezionych przy ulicy Włościańskiej 52

Бюро найденных вещей в метро Варшавы

METRO WARSZAWSKIE

телефон: 22 655-42-42

график работы: с 7:30 до 15:00

Бюро найденных вещей в пригородных поездах

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

телефон: 22 699-71-95

график работы: круглосуточно

Бюро найденных вещей на подъездной железной дороге

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

телефон: 22 755-70-82

Кроме того, в Варшаве есть городской контактный центр, который работает круглосуточно, а информацию можно уточнить по телефону: 19 115.