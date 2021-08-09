Куди жителів Італії не впускатимуть без COVID-сертифікатів

9 серпня 2021 , 13:50
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Джерело:

Українська Газета. ІТ

Документ, що підтверджує повну вакцинацію, почав діяти в Італії з 6 серпня. Без нього жителів та гостей країни не впускатимуть у ряд громадських закладів.

Отримати "зелений паспорт" може людина, якій зробили два уколи вакцини проти коронавірусу. Або одну ін'єкцію, якщо йдеться про препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson.

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Куди заборонений вхід невакцинованим в Італії 

Без COVID-сертифіката жителям Італії заборонено відвідувати:

  • вечірки та масові святкування;
  • цивільні та релігійні церемонії;
  • будинки перестарілих;
  • басейни;
  • тренажерні зали;
  • оздоровчі центри;
  • виставки, музеї, інші культурні заклади та заходи;
  • спортивні змагання;
  • ярмарки та фестивалі;
  • конференції та конгреси;
  • ігрові зали та казино;
  • парки розваг;
  • приміщення барів та ресторанів.

Також не можна брати участь в конкурсах на посади державних установ.

Закритий вхід для невакцинованих осіб і для переїзду та виїзду з територій, віднесених до "червоної зони" або "оранжевої зони".

Також документ про вакцинацію є обов'язковим (з 1 вересня) для проїзду у ряді видів громадського транспорту:

  • авіарейсів;
  • кораблів та міжрегіональних поромів,
  • міжрегіональних транспортних засобах (за винятком сполучень протоки Мессіна);
  • міжміських, нічних та швидкісних поїздах;
  • автобусах, якщо маршрут з'єднує більше як два регіони;
  • таксі з водієм.

Натомість COVID-сертифікат не вимагають у:

  • міському громадському транспорті;
  • автобусах та кораблях і поромах, які курсують в межах одного регіону;
  • автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів (наприклад, шкільних автобусах).
Нагадуємо, що раніше ми писали про те, як  отримати "зелений паспорт "  в Італії. Оформити його можна як у паперовому, так і у цифровому вигляді.
Автор: Орися Біленька