Получить "зеленый паспорт" может человек, которому сделали два укола вакцины против коронавируса. Или одну инъекцию, если речь идет о препарате Janssen от компании Johnson & Johnson.

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Куда запрещен вход не вакцинированным в Италии

Без COVID-сертификата жителям Италии запрещено посещать:

  • вечеринки и массовые празднования;
  • гражданские и религиозные церемонии;
  • дома престарелых;
  • бассейны;
  • тренажерные залы;
  • оздоровительные центры;
  • выставки, музеи, другие культурные учреждения и мероприятия;
  • спортивные соревнования;
  • ярмарки и фестивали;
  • конференции и конгрессы;
  • игровые залы и казино,
  • парки развлечений;
  • помещения баров и ресторанов.

Также нельзя участвовать в конкурсах на должности государственных учреждений.

Закрытый вход для не вакцинированных лиц и для переезда и выезда с территорий, отнесенных к "красной зоны" или "оранжевой зоны".

Также документ о вакцинации является обязательным (с 1 сентября) для проезда в ряде видов общественного транспорта:

  • авиарейсов;
  • кораблей и межрегиональных паромов,
  • межрегиональных транспортных средствах (за исключением сообщений пролива Мессина)
  • междугородных, ночных и скоростных поездах;
  • автобусах, если маршрут соединяет более двух регионов;
  • такси с водителем.

Зато COVID-сертификат не требуют в:

  • городском общественном транспорте;
  • автобусах, кораблях и паромах, курсирующих в пределах одного региона;
  • автобусах социальных служб регионов и муниципалитетов (например, школьных автобусах).