Получить "зеленый паспорт" может человек, которому сделали два укола вакцины против коронавируса. Или одну инъекцию, если речь идет о препарате Janssen от компании Johnson & Johnson.
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Куда запрещен вход не вакцинированным в Италии
Без COVID-сертификата жителям Италии запрещено посещать:
- вечеринки и массовые празднования;
- гражданские и религиозные церемонии;
- дома престарелых;
- бассейны;
- тренажерные залы;
- оздоровительные центры;
- выставки, музеи, другие культурные учреждения и мероприятия;
- спортивные соревнования;
- ярмарки и фестивали;
- конференции и конгрессы;
- игровые залы и казино,
- парки развлечений;
- помещения баров и ресторанов.
Также нельзя участвовать в конкурсах на должности государственных учреждений.
Закрытый вход для не вакцинированных лиц и для переезда и выезда с территорий, отнесенных к "красной зоны" или "оранжевой зоны".
Также документ о вакцинации является обязательным (с 1 сентября) для проезда в ряде видов общественного транспорта:
- авиарейсов;
- кораблей и межрегиональных паромов,
- межрегиональных транспортных средствах (за исключением сообщений пролива Мессина)
- междугородных, ночных и скоростных поездах;
- автобусах, если маршрут соединяет более двух регионов;
- такси с водителем.
Зато COVID-сертификат не требуют в:
- городском общественном транспорте;
- автобусах, кораблях и паромах, курсирующих в пределах одного региона;
- автобусах социальных служб регионов и муниципалитетов (например, школьных автобусах).