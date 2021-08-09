Отримати "зелений паспорт" може людина, якій зробили два уколи вакцини проти коронавірусу. Або одну ін'єкцію, якщо йдеться про препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson.
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Куди заборонений вхід невакцинованим в Італії
Без COVID-сертифіката жителям Італії заборонено відвідувати:
- вечірки та масові святкування;
- цивільні та релігійні церемонії;
- будинки перестарілих;
- басейни;
- тренажерні зали;
- оздоровчі центри;
- виставки, музеї, інші культурні заклади та заходи;
- спортивні змагання;
- ярмарки та фестивалі;
- конференції та конгреси;
- ігрові зали та казино;
- парки розваг;
- приміщення барів та ресторанів.
Також не можна брати участь в конкурсах на посади державних установ.
Закритий вхід для невакцинованих осіб і для переїзду та виїзду з територій, віднесених до "червоної зони" або "оранжевої зони".
Також документ про вакцинацію є обов'язковим (з 1 вересня) для проїзду у ряді видів громадського транспорту:
- авіарейсів;
- кораблів та міжрегіональних поромів,
- міжрегіональних транспортних засобах (за винятком сполучень протоки Мессіна);
- міжміських, нічних та швидкісних поїздах;
- автобусах, якщо маршрут з'єднує більше як два регіони;
- таксі з водієм.
Натомість COVID-сертифікат не вимагають у:
- міському громадському транспорті;
- автобусах та кораблях і поромах, які курсують в межах одного регіону;
- автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів (наприклад, шкільних автобусах).