Отримати "зелений паспорт" може людина, якій зробили два уколи вакцини проти коронавірусу. Або одну ін'єкцію, якщо йдеться про препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson.

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Куди заборонений вхід невакцинованим в Італії

Без COVID-сертифіката жителям Італії заборонено відвідувати:

вечірки та масові святкування;

цивільні та релігійні церемонії;

будинки перестарілих;

басейни;

тренажерні зали;

оздоровчі центри;

виставки, музеї, інші культурні заклади та заходи;

спортивні змагання;

ярмарки та фестивалі;

конференції та конгреси;

ігрові зали та казино;

парки розваг;

приміщення барів та ресторанів. Також не можна брати участь в конкурсах на посади державних установ. Закритий вхід для невакцинованих осіб і для переїзду та виїзду з територій, віднесених до "червоної зони" або "оранжевої зони".

Також документ про вакцинацію є обов'язковим (з 1 вересня) для проїзду у ряді видів громадського транспорту:

авіарейсів;

кораблів та міжрегіональних поромів,

міжрегіональних транспортних засобах (за винятком сполучень протоки Мессіна);

міжміських, нічних та швидкісних поїздах;

автобусах, якщо маршрут з'єднує більше як два регіони;

таксі з водієм. Натомість COVID-сертифікат не вимагають у: міському громадському транспорті;

автобусах та кораблях і поромах, які курсують в межах одного регіону;

автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів (наприклад, шкільних автобусах).