Але куди ж їхати в пошуку хорошого рівня життя за кордоном? Так, Валенсія стала найкращим містом серед ТОП-50 міст світу для іноземних фахівців. Рейтинг сформував InterNations, враховуючи думку самих експатів.

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Хто такий експат

Це людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій, ніж вона народжена, вихована або отримала громадянство. Історично слово поширене у країнах Заходу і стосується загалом тих, хто мешкає поза західними країнами або у нерідній західній країні.

Валенсія – найкраще місто для експатів

Першість іспанське місто отримало від респондентів за відмінну систему громадського транспорту (нею задоволені 85% опитаних. Крім цього, 92% відзначили можливість для занять спортом.

З іншого боку, Валенсія посіла останнє місце за кар'єрними можливостями – половина опитаних негативно оцінила місцевий ринок праці, а 30% відзначили низькі шанси на кар'єрний ріст.

Валенсія / Фото pexels

ТОП-10 міст для іноземних фахівців

Валенсія. Придатна для життя, доброзичлива та доступна.

Придатна для життя, доброзичлива та доступна. Дубай. Чудово підходить для роботи та відпочинку.

Чудово підходить для роботи та відпочинку. Мехіко. Респонденти відзначили дружелюбність та доступність міста, але водночас назвали його небезпечним.

Респонденти відзначили дружелюбність та доступність міста, але водночас назвали його небезпечним. Лісабон. Це португальське місто порадувало експатів хорошим кліматом та якістю життя.

Це португальське місто порадувало експатів хорошим кліматом та якістю життя. Мадрид. У столиці Іспанії респондентам найбільше сподобалася культура гостинності.

У столиці Іспанії респондентам найбільше сподобалася культура гостинності. Бангкок. До цього міста експати мають питання щодо безпеки, але при цьому респонденти зазначають, що почуваються там наче вдома.

До цього міста експати мають питання щодо безпеки, але при цьому респонденти зазначають, що почуваються там наче вдома. Базель. У швейцарському місті іноземні фахівці оцінили стабільність фінансової системи та високу якість життя.

У швейцарському місті іноземні фахівці оцінили стабільність фінансової системи та високу якість життя. Мельбурн. Місто, до якого легко звикнути.

Місто, до якого легко звикнути. Абу Дабі. У цьому арабському місті експатам сподобалися охорона здоров'я та бюрократія.

У цьому арабському місті експатам сподобалися охорона здоров'я та бюрократія. Сінгапур. Респонденти відзначили просте адміністрування у місті та гарні кар'єрні перспективи.

До слова, InterNations опитали 12 000 експатів зі 180 країн світу.