Але куди ж їхати в пошуку хорошого рівня життя за кордоном? Так, Валенсія стала найкращим містом серед ТОП-50 міст світу для іноземних фахівців. Рейтинг сформував InterNations, враховуючи думку самих експатів.
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Хто такий експат
Це людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій, ніж вона народжена, вихована або отримала громадянство. Історично слово поширене у країнах Заходу і стосується загалом тих, хто мешкає поза західними країнами або у нерідній західній країні.
Валенсія – найкраще місто для експатів
Першість іспанське місто отримало від респондентів за відмінну систему громадського транспорту (нею задоволені 85% опитаних. Крім цього, 92% відзначили можливість для занять спортом.
З іншого боку, Валенсія посіла останнє місце за кар'єрними можливостями – половина опитаних негативно оцінила місцевий ринок праці, а 30% відзначили низькі шанси на кар'єрний ріст.
Валенсія / Фото pexels
ТОП-10 міст для іноземних фахівців
- Валенсія. Придатна для життя, доброзичлива та доступна.
- Дубай. Чудово підходить для роботи та відпочинку.
- Мехіко. Респонденти відзначили дружелюбність та доступність міста, але водночас назвали його небезпечним.
- Лісабон. Це португальське місто порадувало експатів хорошим кліматом та якістю життя.
- Мадрид. У столиці Іспанії респондентам найбільше сподобалася культура гостинності.
- Бангкок. До цього міста експати мають питання щодо безпеки, але при цьому респонденти зазначають, що почуваються там наче вдома.
- Базель. У швейцарському місті іноземні фахівці оцінили стабільність фінансової системи та високу якість життя.
- Мельбурн. Місто, до якого легко звикнути.
- Абу Дабі. У цьому арабському місті експатам сподобалися охорона здоров'я та бюрократія.
- Сінгапур. Респонденти відзначили просте адміністрування у місті та гарні кар'єрні перспективи.
До слова, InterNations опитали 12 000 експатів зі 180 країн світу.