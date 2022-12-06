Но куда же ехать в поиске хорошего уровня жизни за границей? Так, Валенсия стала лучшим городом среди ТОП-50 городов мира для иностранных специалистов. Рейтинг сформировал InterNations, учитывая мнение самих экспатов.

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Кто такой экспат


Это человек, который временно или на постоянной основе проживает в стране другой, чем он родился, воспитан или получил гражданство. Исторически слово распространено в странах Запада и касается в целом тех, кто проживает вне западных стран или в неродной западной стране.

Валенсия – лучший город для экспатов

Первенство испанский город получил от респондентов за отличную систему общественного транспорта (им довольны 85% опрошенных). Кроме этого, 92% отметили возможность для занятий спортом.

С другой стороны, Валенсия заняла последнее место по карьерным возможностям – половина опрошенных негативно оценила местный рынок труда, а 30% отметили низкие шансы на рост карьеры.

Валенсия Валенсия / Фото pexels

ТОП-10 городов для иностранных специалистов

  • Валенсия. Пригодна для жизни, дружелюбна и доступна.
  • Дубай. Прекрасно подходит для работы и отдыха.
  • Мехико. Респонденты отметили дружелюбие и доступность города, но в то же время назвали его опасным.
  • Лиссабон. Этот португальский город порадовал экспатов хорошим климатом и качеством жизни.
  • Мадрид. В столице Испании респондентам больше всего понравилась культура гостеприимства.
  • Бангкок. В этот город экспаты имеют вопросы безопасности, но при этом респонденты отмечают, что чувствуют себя как дома.
  • Базель. В швейцарском городе иностранные специалисты оценили стабильность финансовой системы и качество жизни.
  • Мельбурн. Город, к которому легко привыкнуть.
  • Абу Даби. В этом арабском городе экспатам понравились здравоохранение и бюрократия.
  • Сингапур. Респонденты отметили простое администрирование в городе и хорошие карьерные перспективы.

Internations опросили 12 000 экспатов из 180 стран мира.