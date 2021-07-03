Вхід на деякі події є безкоштовним. Щоправда, така послуга може бути доступною не завжди, а лише у певні дні.

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Куди варто сходити у Вроцлаві цього літа

Вроцлавський театр просто неба

За традицією, вистави відбувалися в серпні, але триває рік Тадеуша Ружевіча. Тому вистави за творчістю вроцлавського поета і драматурга жителі Вроцлава можуть дивитися у місцевих парках щонеділі, від 13 червня до 11 липня. Вистави завжди розпочинаються о 18:00.

Вроцлавський ляльковий театр

В липні вистави лялькового театру можна побачити 2 – 4 та 9 – 11 липня, а також наприкінці серпня (20 – 22 та 27 – 29 серпня).

Виставки у музеях 

У середу безплатний вхід всім відвідувачам пропонує Музей архітектури.

У четвер безкоштовно можна оглянути експозиції в Сучасному музеї Вроцлава, а також в усіх філіях Міського музею Вроцлава, а саме:

  • Історичному музеї у Королівському палаці;
  • Музеї театру на площі Свободи;
  • Історичному музеї на Королівській площі;
  • Археологічному музеї та Музеї зброї в Арсеналі на вулиці Цєшиньского;
  • Музеї міщанського мистецтва у Ратуші;
  • Музеї цвинтарного мистецтва на Єврейському кладовищі;
  • Музеї медального мистецтва у Королівському палаці.

В Суботу безкоштовно можна відвідати Музей пошти та телекомунікації.