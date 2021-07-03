Вхід на деякі події є безкоштовним. Щоправда, така послуга може бути доступною не завжди, а лише у певні дні.

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Куди варто сходити у Вроцлаві цього літа

Вроцлавський театр просто неба

За традицією, вистави відбувалися в серпні, але триває рік Тадеуша Ружевіча. Тому вистави за творчістю вроцлавського поета і драматурга жителі Вроцлава можуть дивитися у місцевих парках щонеділі, від 13 червня до 11 липня. Вистави завжди розпочинаються о 18:00.

Вроцлавський ляльковий театр

В липні вистави лялькового театру можна побачити 2 – 4 та 9 – 11 липня, а також наприкінці серпня (20 – 22 та 27 – 29 серпня).

Виставки у музеях

У середу безплатний вхід всім відвідувачам пропонує Музей архітектури.

У четвер безкоштовно можна оглянути експозиції в Сучасному музеї Вроцлава, а також в усіх філіях Міського музею Вроцлава, а саме:

Історичному музеї у Королівському палаці;

Музеї театру на площі Свободи;

Історичному музеї на Королівській площі;

Археологічному музеї та Музеї зброї в Арсеналі на вулиці Цєшиньского;

Музеї міщанського мистецтва у Ратуші;

Музеї цвинтарного мистецтва на Єврейському кладовищі;

Музеї медального мистецтва у Королівському палаці.

В Суботу безкоштовно можна відвідати Музей пошти та телекомунікації.

До Національного музею вхід платний, але для учнів і студентів віком від 7 до 26 років є спеціальні квитки за 1 злотий (близько 7,4 гривні) на відвідання постійних експозицій (необхідно пред'явити дійсний учнівський або студентський квиток).