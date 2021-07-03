Вход на некоторые события является бесплатным. Правда, такая услуга может быть доступна не всегда, а только в определенные дни.

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Куда стоит сходить во Вроцлаве этим летом

Вроцлавский театр под открытым небом

По традиции, представления происходили в августе, но длится год Тадеуша Ружевича. Поэтому представления с творчеством вроцлавского поэта и драматурга жители Вроцлава могут смотреть в местных парках еженедельно, от 13 июня до 11 июля. Спектакли всегда начинаются в 18:00.

Вроцлавский кукольный театр

В июле представления кукольного театра можно увидеть 2 – 4 и 9 – 11 июля, а также в конце августа (20 – 22 и 27 – 29 августа).

Выставки в музеях

В среду бесплатный вход всем посетителям предлагает Музей архитектуры.

В четверг бесплатно можно посмотреть экспозиции в Современном музее Вроцлава , а также во всех филиалах Городского музея Вроцлава , а именно:

Историческом музее в Королевском дворце;

Музее театра на площади Свободы;

Историческом музее на Королевской площади;

Археологическом музее и Музее оружия в Арсенале на улице Цешиньского;

Музеи мещанского искусства в Ратуше;

Музеи кладбищенского искусства на Еврейском кладбище;

Музеи медального искусства в Королевском дворце.

В Субботу бесплатно можно посетить Музей почты и телекоммуникации.