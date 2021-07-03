Вход на некоторые события является бесплатным. Правда, такая услуга может быть доступна не всегда, а только в определенные дни.
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Куда стоит сходить во Вроцлаве этим летом
Вроцлавский театр под открытым небом
По традиции, представления происходили в августе, но длится год Тадеуша Ружевича. Поэтому представления с творчеством вроцлавского поэта и драматурга жители Вроцлава могут смотреть в местных парках еженедельно, от 13 июня до 11 июля. Спектакли всегда начинаются в 18:00.
Вроцлавский кукольный театр
В июле представления кукольного театра можно увидеть 2 – 4 и 9 – 11 июля, а также в конце августа (20 – 22 и 27 – 29 августа).
Выставки в музеях
В среду бесплатный вход всем посетителям предлагает Музей архитектуры.
В четверг бесплатно можно посмотреть экспозиции в Современном музее Вроцлава, а также во всех филиалах Городского музея Вроцлава, а именно:
- Историческом музее в Королевском дворце;
- Музее театра на площади Свободы;
- Историческом музее на Королевской площади;
- Археологическом музее и Музее оружия в Арсенале на улице Цешиньского;
- Музеи мещанского искусства в Ратуше;
- Музеи кладбищенского искусства на Еврейском кладбище;
- Музеи медального искусства в Королевском дворце.
В Субботу бесплатно можно посетить Музей почты и телекоммуникации.