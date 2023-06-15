Куди поїхати за luxury-відпочинком у 2023 році: 10 найкращих напрямків
Джерело:Schengen Visa Info
Незалежний путівник Conde Nast Johansens вибрав luxury-напрямки для відпочинку 2023-го. У топ потрапили Португалія, Греція та Хорватія.
Фахівці вивчили звички туристів. І дізналися, що 38% мандрівників, які обирають преміумсегмент, мають намір витрачати близько 8 000 євро у відпустці цього року. Більшість планує вирушити на відпочинок влітку та восени.
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Названі найкращі напрямки для luxury-відпочинку у 2023 році
У трійку найкращих країн для туристів класу люкс потрапили Великобританія, Греція та Італія. У десятці напрямків, куди збираються за "люкс-відпочинком" цього року:
- Велика Британія,
- Греція,
- Італія,
- Іспанія,
- Португалія,
- Франція,
- Ірландія,
- Хорватія,
- США,
- Карибський басейн.
За оцінками, в основному luxury-відпустку обирають люди старше 55 років. Для пляжних напрямків вони бронюють більш тривалі періоди, для міського стоповера – короткі подорожі. Популярними цього року виявились і круїзи.
Круїзи цьогоріч популярні серед туристів / Фото UnSplash
Крім того, спостерігається підвищений попит на повні пакети відпочинку, зокрема СПА, оздоровчі послуги, енологію та гастрономію.
Цікаво, що в новий рейтинг найдешевших напрямів для поїздок потрапили майже ті самі місця: в топі містечка Португалії, Хорватії та Греції.
Останні рейтинги у світі туризму:
- У Європі є щонайменше 4 дуже популярних туристичних напрямки, де мандрівники можуть підхопити неприємні захворювання: розлади шлунку та отруєння. До антирейтингу увійшли топові локації в Іспанії та Франції.
- Компанія Culture Trip обрала найкращі напрямки для тих, хто планує "воркейшн" – поняття поєднує у собі два англійські слова: work ("робота") та vacation ("відпустка"). Цей рейтинг – це фактично путівник для тих, хто хоче влаштувати тимчасовий або довгостроковий офіс поза домом.
- Туристи дедалі частіше звертають увагу на оздоровчі подорожі. Поєднати приємне з корисним можна у найкращих європейських спа. Пропонуємо для вас ТОП-3 країни з чудовими оздоровчими послугами.