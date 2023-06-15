Специалисты изучили повадки туристов. И узнали, что 38% путешественников, выбирающих премиумсегмент, намерены тратить около 8000 евро в отпуске этого года. Большинство планирует отправиться на отдых летом и осенью.
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Названы лучшие направления для luxury- отдыха в 2023 году
В тройку самых лучших стран для туристов класса люкс попали Великобритания, Греция и Италия. В десятке направлений, куда собираются за "люкс-отдыхом" в этом году:
- Великобритания,
- Греция,
- Италия,
- Испания,
- Португалия,
- Франция,
- Ирландия,
- Хорватия,
- США,
- Карибский бассейн.
По оценкам, в основном luxury-отпуск выбирают люди старше 55 лет. Для пляжных направлений они бронируют более длительные периоды, для городского стоповера – короткие поездки. Популярными в этом году оказались и круизы.
Круизы в этом году популярны среди туристов / Фото UnSplash
Кроме того, наблюдается повышенный спрос на полные пакеты отдыха, в частности, СПА, оздоровительные услуги, энологию и гастрономию.
Интересно, что в новый рейтинг самых дешевых направлений для поездок попали почти те же места: в топе города Португалии, Хорватии и Греции.
Последние рейтинги в мире туризма:
- В Европе есть не менее 4 очень популярных туристических направлений, где путешественники могут подхватить неприятные заболевания: расстройства желудка и отравление. До антирейтинга вошли топовые локации в Испании и Франции.
- Компания Culture Trip выбрала лучшие направления для тех, кто планирует "воркейшн" – понятие сочетает в себе два английских слова: work ("работа") и vacation ("отпуск"). Этот рейтинг – это фактически путеводитель для тех, кто хочет устроить временный или долгосрочный офис вне дома.
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