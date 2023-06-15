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Названы лучшие направления для luxury- отдыха в 2023 году

В тройку самых лучших стран для туристов класса люкс попали Великобритания, Греция и Италия. В десятке направлений, куда собираются за "люкс-отдыхом" в этом году:

Великобритания, Греция, Италия, Испания, Португалия, Франция, Ирландия, Хорватия, США, Карибский бассейн.

По оценкам, в основном luxury-отпуск выбирают люди старше 55 лет. Для пляжных направлений они бронируют более длительные периоды, для городского стоповера – короткие поездки. Популярными в этом году оказались и круизы.

Круизы в этом году популярны среди туристов / Фото UnSplash

Кроме того, наблюдается повышенный спрос на полные пакеты отдыха, в частности, СПА, оздоровительные услуги, энологию и гастрономию.

Интересно, что в новый рейтинг самых дешевых направлений для поездок попали почти те же места: в топе города Португалии, Хорватии и Греции.

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