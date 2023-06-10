В майбутньому оздоровчий туризм буде ставати ще популярнішим – очікується зростання попиту на 21% щороку. Сучасні мандрівники орієнтуються на омолодження, профілактику та релаксацію. Тому поки найкращі спа-курорти Європи не надто переповнені туристами, пропонуємо для вас ТОП-3 країни з чудовими оздоровчими послугами.

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Де у Європі найкращі спа

Угорщина

Тут можна відвідати понад 100 купалень та курортів, особливістю яких є висококонцентровані мінеральні води. Тільки у Будапешті до вашої уваги безліч термальних купалень. Надзвичайно популярні – купальні Геллерт – вони приваблюють мандрівників вже понад століття. Оздоровитися тут можна в розкішній атмосфері: криті термальні басейни, прикрашені барвистими фресками. Гості купалень Геллерт можуть насолоджуватись природним сонячним світлом через фірмове вікно спа-центру в головному басейні.

Купальні Сечені у Будапешті / Фото Pixabay

Купальні Сечені – це гамірне і людне місце для туристів. Тут широкий вибір критих і відкритих басейнів. А в стародавніх купальнях Радаш є 400-річний турецький басейн, оточений кам'яними османськими арками і мозаїчним світловим вікном. Тут також пропонують відпочинок у шести інших ваннах: є і гарячі, і холодні.

Для тих, хто бажає виїхати за межі Будапешта до спокійної угорської сільської місцевості, тут також знайдеться кілька достойних варіантів зі спа. За дві години на авто від столиці розташувалось унікальне термальне озеро Хевіз – друге за величиною у світі. Геотермальні течії весь час циркулюють, тому води Хевіза повністю оновлюються кожних кілька днів.

Термальне озеро Хевіз / Фото Pixabay

Якщо шукаєте сервіс та якісний масаж, обирайте спа-центр Spirit Hotel Thermal. Він розташований між чотирма геотермальними озерами в місті Шарвар. Комплекс має 22 басейни. Після купання в гарячих джерелах, спробуйте трав'яні масажі, кисневу терапію або сауну.

Італія

З пейзажного басейну озера Гарда відкривається один із найкращих краєвидів в Італії. І здається, що тут все таке "‎італійське", але це не зовсім так. Мандрівники можуть бути здивовані, але на озері Гарда пропонують оздоровчі процедури у східному стилі: від мистецтва тай-цзи та медитації до акупунктури та масажу обличчя гуа-ша.

Гості всесвітньо відомого спа-центру Preidlhof Spa на півдні Італії можуть насолодитися купанням у дикому лісі, паровими лазнями та соляними кімнатами. Для тих, хто хоче очистити тіло і розум, Preidlhof пропонує різноманітні заняття йогою, медитації та заняття з техніки дихання.

Розкішний курорт серед природних ландшафтів / Фото Preidlhof Luxury DolceVita Resort

За годину їзди від Риму вас чекає центр Palazzo Fiuggi, який поєднує свою давню історію оздоровлення з сучасною західною медициною та правильним харчуванням. Новітні програми лікування тут переплелися з традиційними: від римських лазень до сеансів звукової терапії.

Якщо ви шукаєте щось трохи більш стримане, Saturnia Hot Springs у Тоскані може підійти найкраще. Багатоярусні басейни блакитної води спустаються каскадом, огорнуті парою. Виглядає дуже естетично. Візит до таких сірчаних басейнів дуже корисний для здоров'я.

Каскадні басейни у Тоскані / Фото Unsplash

Ісландія

Легендарна Блакитна лагуна Ісландії, мабуть, знайома вам із соцмереж. Але країна може запропонувати навіть більше: тут є і інші геотермальні курорти світового класу.

Наприклад, Sky Lagoon, який відомий своїми приголомшливими видами на океан. Тут суміш із гарячої лікувальної води та вражаючих пейзажів. І ще один плюс – зручне розташування неподалік від Рейк'явіка.

Термальні води Ісландії / Фото skylagoon.com

Ще одна цікава локація – геотермальні морські ванни на схилі скелі над затокою Скьялфанді. Тут солона морська вода. Її лікувальними властивостями можна насолоджуватись, спостерігаючи за китами та Північним сяйвом.

Також можна відвідати The Forest Lagoon з двома гігантськими геотермальними басейнами, які заховані серед пишного лісу. Туристи можуть насолоджуватись барами у воді, сауною та тихими кімнатами для медитації серед сосен. А особливий бонус – незабутній вид на фіорд Ейяфьордур.

Релакс із видом на фіорди / Фото The Forest Lagoon

Відпочинок із користю для здоров'я має особливий шарм. Після повернення з такої відпустки відчувається повне перезавантаження. Ви подякуєте собі за час, проведений у найкращих спа Європи і обов'язково захочете відвідати такі центри ще раз. Можливо, це навіть стане певним ритуалом. Варто лише спробувати.